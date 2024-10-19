У Путіна назвали ключову, але цинічну умову "врегулювання" війни в Україні

У Москві не втомлюються повторювати, що нібито готові до діалогу.

Російська Федерація вважає забезпечення своєї безпеки "ключовою умовою під час врегулювання української кризи".

Про це цинічно заявив речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ.

"Нам головне - вирішити наші інтереси безпеки. Власне, те, що пропонувалося зробити до "спеціальної військової операції", і те, що було відкинуто", - висловився прессекретар російського "фюрера".

Окрім того, Пєсков вкотре нахабно заявив, нібито диктатор Путін "відкритий до діалогу щодо врегулювання в Україні". Зі слів речник Кремля, діалог "не буде простим, але будь-яка війна закінчується миром".

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін зробив заяву про "мирне завершення" війни в Україні. З його слів, нібито Москві потрібні умови міцного миру. І цим можуть стати так звані Стамбульські угоди.

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