У Москві не втомлюються повторювати, що нібито готові до діалогу.
Російська Федерація вважає забезпечення своєї безпеки "ключовою умовою під час врегулювання української кризи".
Про це цинічно заявив речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ.
"Нам головне - вирішити наші інтереси безпеки. Власне, те, що пропонувалося зробити до "спеціальної військової операції", і те, що було відкинуто", - висловився прессекретар російського "фюрера".
Окрім того, Пєсков вкотре нахабно заявив, нібито диктатор Путін "відкритий до діалогу щодо врегулювання в Україні". Зі слів речник Кремля, діалог "не буде простим, але будь-яка війна закінчується миром".
Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін зробив заяву про "мирне завершення" війни в Україні. З його слів, нібито Москві потрібні умови міцного миру. І цим можуть стати так звані Стамбульські угоди.
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