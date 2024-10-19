Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Путіна назвали ключову, але цинічну умову "врегулювання" війни в Україні

У Путіна назвали ключову, але цинічну умову "врегулювання" війни в Україні

Володимир Путін. / Фото: Associated Press

У Москві не втомлюються повторювати, що нібито готові до діалогу.

Російська Федерація вважає забезпечення своєї безпеки "ключовою умовою під час врегулювання української кризи".

Про це цинічно заявив речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ.

"Нам головне - вирішити наші інтереси безпеки. Власне, те, що пропонувалося зробити до "спеціальної військової операції", і те, що було відкинуто", - висловився прессекретар російського "фюрера".

Окрім того, Пєсков вкотре нахабно заявив, нібито диктатор Путін "відкритий до діалогу щодо врегулювання в Україні". Зі слів речник Кремля, діалог "не буде простим, але будь-яка війна закінчується миром". 

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін зробив заяву про "мирне завершення" війни в Україні. З його слів, нібито Москві потрібні умови міцного миру. І цим можуть стати так звані Стамбульські угоди.

Читайте також: 

Переляк після візиту і заяв Зеленського! Кого з ЄС налякав план миру 

Переляк після візиту і заяв Зеленського! Кого з ЄС налякав план миру 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація