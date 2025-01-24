Москва нібито готова до переговорів, кажуть в Кремлі.

В Російській Федерації не стомлюються звинувачувати Україну і Захід у тому, що війна розпочалася через їхні дії. Мовляв, існувала загроза безпеці Росії.

Про це заявив речник російського президента-диктатора Дмитро Пєсков.

З його слів, "конфлікт (так РФ називає війну — Ред.) в Україні не залежить від цін на нафту". Війна, вкотре заявив Пєсков, нібито почалася "через загрозу безпеці Росії та повну відмову Заходу прислухатися до занепокоєнь Москви".

Крім того, прессекретар "фюрера" знову звинуватив Україну та зокрема президента Володимира Зеленського у небажанні сідати за стіл переговорів.

Нагадаємо, російський "фюрер" Володимир Путін заявив, що готовий до зустрічі з Дональдом Трампом, президентом США. Москва нібито чекає на "сигнали" від Вашингтона.

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