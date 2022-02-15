У Путіна назвали заяву Байдена про можливе вторгнення Росії в Україну 16 лютого "показовою істерикою"

У РФ вважають "згубною, дуже поганою практикою ось так кидатися словами".
У Кремлі назвали слова президента США Джо Байдена про можливий напад Росії на Україну 16 лютого "безпрецедентною кампанією із нагнітання напруженості в Європі".
Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.
"Справді, від цього лихоманить весь світ, це не що інше, як абсолютно безпрецедентна інформаційна кампанія з провокування та нагнітання напруженості в Європі", - сказав Пєсков.
Він додав, що в Кремлі вважають "згубною, дуже поганою практикою ось так кидатися словами, звинувачувати, що хтось на когось нападе, затівати евакуацію дипломатів, оголошувати про те, що вони знищуватимуть у посольствах обладнання, перерізатимуть телефонні проводи та так далі".
"Це якась показова істерика, яка ні на чому не ґрунтується", - підсумував Пєсков.
За його словами, "якби замість цієї істерики і замість цих показушних інформаційних деструктивних кампаній декларувалося не голослівне, а дійсно субстантивне бажання обговорювати занепокоєння один одного, то атмосфера в Європі була б зовсім іншою".
Нагадаємо:
Західні ЗМІ повідомили, що ЦРУ та американські військові надіслали НАТО та союзникам інформацію про можливий напад Росії на Україну 16 лютого. Таку ж інформацію союзникам ніби повідомив і президент США Джо Байден, пише видання Politico з посиланням на джерела.
Водночас у Пентагоні не підтвердили інформацію, що ніби Росія планує повномасштабний військовий наступ на Україну 16 лютого.
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