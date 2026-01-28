Мирні переговори: у Путіна назвали дату нової зустрічі РФ, України та США в Абу-Дабі

Дмитро Пєсков і Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Наступна тристороння зустріч делегацій Росії, України та США в Абу-Дабі запланована на неділю, 1 лютого.

Про це повідомив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Пєсков також назвав чутливими та дуже складними переговори щодо України в Абу-Дабі.

Реклама

Речник російського диктатора також прокоментував заяви з боку Києва про те, що мирних угоди буде дві. За словами Пєскова, Росія вважає, що переговори мають тривати у закритому режимі, і не обговорює конкретні документи.

Що відомо про тристоронні переговори в Абу-Дабі?

Президент Володимир Зеленський заслухав звіт делегації після тристоронніх перемовин України, США та РФ в Абу-Дабі, що відбулися 23-24 січня. Глава держави зазначив, що це перший за тривалий час формат діалогу для завершення війни, під час якого обговорили військові та складні політичні питання. Зеленський проаналізував позиції сторін, визначив рамку подальшої дипломатичної роботи та анонсував нові тристоронні зустрічі вже на цьому тижні.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала тристоронні переговори в Абу-Дабі, «історичними». Вона підкреслила, що команді президента США Дональда Трампа вдалося посадити сторони за один стіл для пошуку шляхів завершення війни, попри відсутність широкого розголосу зустрічі в медіа. За словами Левітт, ці консультації мають на меті наблизити перспективу миру.

Пєсков назвав початок прямих контактів між Україною, США та Росією в Абу-Дабі прогресом, водночас визнавши, що переговори є складними. За його словами, на рівні експертів зараз обговорюється «цілий набір складних тем», а подальший успіх залежатиме від «конструктивності переговорників».

Реклама

Очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що Київ готує масштабний мирний план зі США на 20 пунктів, а окремий документ Штати підпишуть із РФ. У переговорах вперше офіційно з’явилися «безпекові гарантії» та можливість розміщення іноземних контингентів в Україні за підтримки США. План передбачає пакет стримування Росії та розвиток українського виробництва ППО й далекобійної зброї для військової самодостатності.