У Путіна назвали дату тристоронніх переговорів

Володимир Путін. / © Associated Press

Новий раунд тристоронніх переговорів за участі України, Сполучених Штатів Америки та Росії відбудеться наступного тижня.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

«Є домовленість, що черговий раунд переговорів, справді, відбудеться наступного тижня. За місцем та точними днями ми вас зорієнтуємо», — поінформував прессекретар «фюрера».

На запитання, де відбудеться третій раунд зустрічей, — в Абу-Дабі (ОАЕ) чи в Майамі (США), він не відповів.

Нагадаємо, Bloomberg днями повідомило про те, що українсько-російські переговори відбудуться наступного тижня, 17-18 лютого, у США. Зазначається, що президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню заявив, що він прийняв таку пропозицію від Вашингтона.

Однак, каже глава держави, Росія поки не підтвердила наступні переговори. З його слів, українська сторона разом із американськими партнерами працює над організацією переговорів. Своєю чергою, Москва «підриває дипломатичні можливості».