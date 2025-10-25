У Путіна назвали ключові вимоги РФ для завершення війни

Кирило Дмітрієв / © Associated Press

Спецпредставник Путіна Дмитрієв назвав основні умови РФ для завершення війни в Україні. Для росіян є три важливі питання.

Про це Дмитрієв сказав в ефірі FoxNews.

«Я зосереджений на економіці, інвестиціях та відносинах зі США, забезпечуючи діалог. Але є кілька ключових моментів», — зазначив Дмітрієв.

Чого вимагає Росія

Спецпредставник кремлівського диктатора стверджує, що є чіткі умови для наближення припинення вогню. За його словами, слід вирішити декілька питань:

гарантії безпеки для України;

доля так званих «російськомовних» регіонів, які начебто постраждали від України.

нейтральний статус України «для безпеки РФ».

Нагадаємо, Дмітрієв заявив, що Росія, США та Україна наближаються до дипломатичного рішення, яке здатне завершити війну. А ключову роль у цьому процесі відіграють США. Але, він наголошує, що угода є неможливою без врахування інтересів РФ.

«Я вважаю, що Росія, США і Україна насправді досить близькі до дипломатичного врегулювання», — сказав Дмитрієв.