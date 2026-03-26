У Путіна назвали «критичне» питання переговорів і зробили нову заяву про тривалість війни
Москва цинічно заявляє про нібито очікування переговорів, але припиняти війну не збирається.
Агресорка Російська Федерація нібито не втрачає інтерес до переговорів щодо України, але війну буде продовжувати надалі.
Про це цинічно заявив речник «фюрера» Дмитро Пєсков.
З його слів, начебто Москва очікує нового раунду переговорів, що відбудеться — як тільки дозволять обставини».
Втім, каже Пєсков, «основні та критичні» питання для Кремля «не були узгоджені досі» — як от території. Вони, зі слів речника «фюрера», головна тема для обговорення.
«Щодо них не було ніякого просування, немає його досі», — заявив він.
Представник Кремля традиційно звинуватив Україну у нібито небажанні до миру. Мовляв, саме тому Росія продовжує так звану «сво» — тобто війну, аби «мінімізувати потенціал Києва».
Мир в Україні — останні новини
Український президент Володимир Зеленський заявив, що агресорка РФ не має «щирого бажання» закінчити війну. Втім, США вважають інакше, а тому переконані, що тиск на Москву буде зайвим. У цьому, каже глава держави, Київ і Вашингтон мають «абсолютно різні погляди».
Своєю чергою, генсек НАТО Марк Рютте розхвалив Дональда Трампа за врегулювання війни в Україні. Він заявив, що команда американських переговорників чинить тиск на росіян, щоб змусити їх укласти мирну угоду.
Зауважимо, кілька днів тому у Флориді відбулися переговори США та України щодо мирної угоди. Спецпредставник США Стів Віткофф назвав перемовини «конструктивними». З його слів, вони «зосереджувалися на ключових моментах для визначення міцної та надійної системи безпеки для України».