Дмитро Пєсков. / © Associated Press

Агресорка Російська Федерація нібито не втрачає інтерес до переговорів щодо України, але війну буде продовжувати надалі.

Про це цинічно заявив речник «фюрера» Дмитро Пєсков.

З його слів, начебто Москва очікує нового раунду переговорів, що відбудеться — як тільки дозволять обставини».

Втім, каже Пєсков, «основні та критичні» питання для Кремля «не були узгоджені досі» — як от території. Вони, зі слів речника «фюрера», головна тема для обговорення.

«Щодо них не було ніякого просування, немає його досі», — заявив він.

Представник Кремля традиційно звинуватив Україну у нібито небажанні до миру. Мовляв, саме тому Росія продовжує так звану «сво» — тобто війну, аби «мінімізувати потенціал Києва».

Український президент Володимир Зеленський заявив, що агресорка РФ не має «щирого бажання» закінчити війну. Втім, США вважають інакше, а тому переконані, що тиск на Москву буде зайвим. У цьому, каже глава держави, Київ і Вашингтон мають «абсолютно різні погляди».

Своєю чергою, генсек НАТО Марк Рютте розхвалив Дональда Трампа за врегулювання війни в Україні. Він заявив, що команда американських переговорників чинить тиск на росіян, щоб змусити їх укласти мирну угоду.

Зауважимо, кілька днів тому у Флориді відбулися переговори США та України щодо мирної угоди. Спецпредставник США Стів Віткофф назвав перемовини «конструктивними». З його слів, вони «зосереджувалися на ключових моментах для визначення міцної та надійної системи безпеки для України».