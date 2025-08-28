У Путіна назвали “одну з найважливіших тем” для миру в Україні

Володимир Путін. / © Associated Press

У Кремлі називають гарантії безпеки “однією з найважливіших тем” для врегулювання в Україні. Ба більше - після нічного удару по Києві в Москві заявляють про нібито зацікавленість в переговорах.

Про це цинічно заявив речник “фюрера” Дмитро Пєсков.

З його слів, гарантії безпеки — “одна з найважливіших тем у процесі пошуку врегулювання в Україні”. Ця тема, каже представник “фюрера”, стоїть на порядку денному.

Він наголосив, що домовностей про можливе повітряне перемир'я між Росією та Україною не досягнуто та звинуватив Україну в атаках на об’єкти в РФ.

Пєсков також нахабно заявив, мовляв, Росія, “як і раніше, зацікавлена ​​у продовженні переговорів для досягнення своїх політико-дипломатичних цілей в Україні”. Наразі, додав представник Кремля, так звана “сво” триває.

Як повідомлялося, цієї ночі РФ здійснила масований удар по Україні, вдаривши "Кинджалами", дронами і крилатими ракетами. Загалом росіяни випустили 629 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 589 цілей. Втім, сталися влучання.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований нічний удар РФ та заявив, що він “є чіткою відповіддю всім у світі, хто тижнями й місяцями закликав до припинення вогню та до реальної дипломатії”. Також глава держави закликав Китай та Угорщину до реакції на атаку.

Дата публікації 12:48, 28.08.25