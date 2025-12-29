У Путіна назвали свою умову для зупинення бойових дій

© Associated Press

У Кремлі нахабно заявляють, що Україна повинна повністю вивести свої війська з території усього Донбасу. Мовляв, лише тоді Москва погодиться на зупинення бойових дій.

Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

З його слів, йдеться про повне виведення Збройних сил України за межі адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Росія, цинічно наголосив представник “фюрера” думає про припинення війни “в контексті досягнення своїх цілей”.

Водночас Пєсков відмовився відповідати на запитання про те, чи Москва вимагає від Києва вивести також війська з територій Херсонської та Запорізької областей.

«Тут я вже казав, що повністю ми не коментуватимемо і вдаватимемося в обговорення публічно окремих положень», — зухвало відповів представник Кремля.

Також Пєсков відмовився коментувати ідеї створення вільної економічної зони на Донбасі та спільного управління Запорізької АЕС. Мовляв, Кремль вважає, що це коментувати «недоцільно».