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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У Путіна назвали тему переговорів з Україною у Стамбулі

У Кремлі точної дати нової зустрічі не називають, але кажуть, мовляв, готові їхати до Стамбулу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

У Кремлі “розраховують”, що новий раунд прямих російсько-українських переговорів відбудеться вже цього тижня.

Про це заявив речник “фюрера” Дмитро Пєсков.

З його слів, обговорення проєктів меморандумів Москви та Києва “стане темою переговорів у Стамбулі”. Політик також нахабно наголосив, мовляв, Кремлю “у питанні українського врегулювання має намір забезпечувати свої інтереси”.

“Росія та Україна під час переговорів мають обговорити складні теми. Зокрема, проєкти меморандумів”, - висловився представник диктатора РФ.

Окрім того, каже Пєсков, нібито “розраховувати на прориви під час нового раунду переговорів не варто, натякаючи на Україну.

Нова зустріч України і Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що нова зустріч української делегації з представниками агресорки Росії у Туреччині відбудеться “найближчим часом”. Попередня дата - середа, 23 липня.

Президент наголосив, що доручив сформувати делегацію для нових перговорів із російською стороною у Стамбулі. Її очолить Рустем Умєров. У складі будуть представники української розвідки, МЗС України та Офісу президента.

Своєю чергою, у Москві кажуть, мовляв, до нових переговорів з Україною готові та нібито чекають лише на рішення Києва. Російську групу очолюватиме помічний “фюрера” Володимир Мединський.

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