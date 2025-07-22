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У Путіна назвали тему переговорів з Україною у Стамбулі
У Кремлі точної дати нової зустрічі не називають, але кажуть, мовляв, готові їхати до Стамбулу.
У Кремлі “розраховують”, що новий раунд прямих російсько-українських переговорів відбудеться вже цього тижня.
Про це заявив речник “фюрера” Дмитро Пєсков.
З його слів, обговорення проєктів меморандумів Москви та Києва “стане темою переговорів у Стамбулі”. Політик також нахабно наголосив, мовляв, Кремлю “у питанні українського врегулювання має намір забезпечувати свої інтереси”.
“Росія та Україна під час переговорів мають обговорити складні теми. Зокрема, проєкти меморандумів”, - висловився представник диктатора РФ.
Окрім того, каже Пєсков, нібито “розраховувати на прориви під час нового раунду переговорів не варто, натякаючи на Україну.
Нова зустріч України і Росії
Президент Володимир Зеленський заявив, що нова зустріч української делегації з представниками агресорки Росії у Туреччині відбудеться “найближчим часом”. Попередня дата - середа, 23 липня.
Президент наголосив, що доручив сформувати делегацію для нових перговорів із російською стороною у Стамбулі. Її очолить Рустем Умєров. У складі будуть представники української розвідки, МЗС України та Офісу президента.
Своєю чергою, у Москві кажуть, мовляв, до нових переговорів з Україною готові та нібито чекають лише на рішення Києва. Російську групу очолюватиме помічний “фюрера” Володимир Мединський.