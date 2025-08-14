У Путіна назвали "центральну тему" саміту на Алясці

Володимир Путін. / © Associated Press

У Кремлі назвали головні теми зустрічі російського “фюрера” Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа. Переговори охоплять різні теми.

Про це заявив помічник президента-диктатора РФ Юрій Ушаков.

З його слів, “центральною темою” саміту Путіна та Трампа буде врегулювання української “кризи” - тобто розпочатої РФ війни - з “урахуванням обговорення”, яке було у Кремлі 6 серпня за участю спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа.

Втім, каже Ушаков, лідери країн “торкнуться й інших тем”. Зокрема, двосторонню співпрацю в економічній сфері та питання глобальної безпеки.

“У співпраці РФ та США у торгівельно-економічній сфері величезний і незадіяний досі потенціал“, - висловився Ушаков.

У Кремлі кажуть, мовляв, тривалість переговорів “залежатиме від того, як відбуватиметься дискусія”.

Зауважимо, Ушаков також розповів і інші подробиці зустрічі Путіна і Трампа на базі американських ВПС Елмендорф-Річардсон на Алясці. Зокрема, переговори президентів у складі делегацій відбудуться за формулою "5 на 5". Серед представників РФ зокрема будуть міністр закордонних справ Сергій Лавров та очільник міноборони країни-агресорки Андрій Білоусов.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп назвав головну мету зустрічі з Путіним. З його слів, він особисто не обговорюватиме територіальний поділ України з диктатором РФ. Мета його зустрічі на Алясці - припинення вогню. Окрім того, американський лідер підтвердив, що Росія зіткнеться з "серйозними наслідками", якщо “фюрер” не погодиться припинити війну.

Зауважимо, кількома днями раніше Трамп дав зрозуміти, що під час переговорів Вашингтон буде прагнути повернути Україні певні ключові регіони. Втім, американський лідер не уточнив, які саме території вважає пріоритетними.