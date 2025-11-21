У Путіна назвали удари РФ бажанням “примусити” Зеленського до миру: заява

Володимир Путін. / © Associated Press

У Кремлі продовжують нахабно стверджувати, мовляв, агресорка Росія “повністю відкрита” до мирних переговорів та нібито прагне, аби переговори “увінчалися успіхом”.

Про це цинічно заявив речник диктатора РФ Дмитро Пєсков.

Разом з тим він цинічно заявив, що дії російських збройних сил – це “примус” Зеленського до “мирного вирішення українського питання”. З його слів, робота армії агресорки РФ “має переконати Зеленського”, що “краще домовлятися і робити це зараз, а не потім”.

“Тут навіть не про війну. Це саме примус Зеленського до мирного вирішення питання. Київ має просто зараз ухвалити відповідальне рішення про мирне врегулювання. Потім буде пізно”, - цинічно пригрозив Пєсков.

Нагадаємо, раніше Дмитро Пєсков прокоментував "мирний план" Дональда Трампа. З його слів, нібито Москві нічого не відомо про згоду президента України Володимира Зеленського вести переговори з Росією щодо «мирного плану» президента США.

Аналітики ISW наголошують, що реакція РФ на “мирний план” демонструє непоступливість Кремля. Москва повторює свою відданість початковим воєнним цілям РФ та звинувачуючи Україну у небажанні йти на компроміси.