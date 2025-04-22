У Путіна назвали умови для переговорів з Україною

Речник президента Росії Дмитро Пєсков / © Associated Press

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Спікер президента Росії Дмитро Пєсков назвав умови для переговорів Москви з Україною щодо війни.

Речника Кремля цитують російські засоби масової пропаганди.

«За бажання української сторони, за відкритості української сторони, напевно, мають бути якісь вжиті кроки для того, щоб юридично розчистити ці перешкоди на шляху таких контактів, якщо є така готовність», — сказав Пєсков.

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Він додав, що президент Росії Володимир Путін неодноразово заявляв про готовність Москви до вирішення питань шляхом переговорів, і вчорашні слова диктатора про обговорення мораторію на удари по цивільних об’єктах — ще одне повторення цієї готовності.

Нагадаємо, 21 квітня Путін відповів на пропозицію президента України Володимира Зеленського про подовження «великоднього перемир’я» на 30 днів із повним припиненням вогню. Президент РФ сказав, що «треба розібратися».