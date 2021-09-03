У Путіна не хочуть подовжувати мандат ОБСЄ на кордоні з Україною

У Путіна не хочуть подовжувати мандат ОБСЄ на кордоні з Україною

Йдеться про пункти пропуску "Донецьк" та "Гукове".

Москва відмовляється подовжувати мандат місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон України.

Про це російська сторона заявила на засіданні постійної ради ОБСЄ, розповіли у ТСН.Ранок 3 вересень.

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Йдеться про пункти пропуску "Донецьк" та "Гукове" - це нині непідконтрольна Києву ділянка українсько-російського кордону. До слова, цю інформацію підтвердили в офісі ОБСЄ. Чинний мандат спостерігачів діє до 30 вересня. В українському МЗС певні, що Росія блокує роботу інспекторів міжнародної місії, аби спровокувати серйозне загострення на передовій.

"Це рішення підтверджує, що Росія свідомо продовжує саботаж імплемантації Мінських домовленостей. Такий крок має на меті збільшувати постачання зброї, військового обладнання на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях", - наголосив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Новини світу: Кремль відмовляється подовжувати мандат місії спостерігачів ОБСЄ

Як повідомлялося, у Кремлі стурбовані тим, що США нададуть військову допомогу Україні, і традиційно пригрозили початком ескалації на Донбасі. Дмитро Пєсков заявив: у Кремлі "звернули увагу" на плани США надати військову допомогу для України.

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