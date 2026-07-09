У Путіна не стримали емоцій після заяв Трампа про Patriot та удари по РФ: Кремль різко відреагував

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

У Кремлі відреагували на заяви президента США Дональда Трампа під час саміту НАТО щодо війни в Україні, а також поскаржилися на нібито «подвійну позицію» Вашингтона.

Про це заявив речник диктатора-президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, позиція американського лідера щодо того, що удари ЗСУ по Росії наблизять мир, «помилкова». Адже, поспіхом запевнив Пєсков, ескалація «жодним чином не сприятиме мирному процесу».

Реклама

Він зухвало звинуватив Білий дім у тому, що, мовляв, Вашингтон продовжує постачати Україні зброю, але водночас декларує прагнення до мирного врегулювання. Не обмовившись і словом про небажання Москви до миру, речник видав, мовляв, дії інших не сприяють закінченню війни.

Прокоментував представник Кремля і заяву Трампа про надання Києву ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Patriot. Мовляв, Москва «не носить рожеві окуляри», тому їм про це відомо.

Водночас, стверджують у Кремлі, можливе закриття українського неба, про що також заявив президент США, нібито означатиме присутність військових країн НАТО на території України. Пєсков назвав таку заяву «новою».

Чи був дзвінок Путіну

Зауважимо, що в Анкарі Трамп висловився про намір 8 липня зателефонувати Володимиру Путіну. Втім, у Москві обурено повідомили, що дзвінка не було. Мовляв, Трамп «був дуже зайнятий після зустрічей в Анкарі».

Реклама

«Вчора ніхто не телефонував. Путін завжди радий поспілкуватися. Президент відкритий до діалогу», — додав Пєсков.

Саміт НАТО — заяви Трампа про Україну

В Анкарі американський лідер Дональд Трамп заявив, що США дадуть Києву ліцензію на виробництво невизначених ракет-перехоплювачів ППО Patriot, яке може розпочатися через два-три місяці. За його словами, Вашингтон готовий сприяти виробництву в Україні.

Крім того, президент США висловив думку, що українські удари по російських нафтопереробних заводах у глибокому тилу є ескалацією війни, яка зрештою може наблизити її закінчення.

Водночас президент США заявив, що за останні кілька тижнів вдалося досягти відчутного прогресу щодо війни. Втім, про які саме результати йдеться, він не уточнив.

Реклама

Новини партнерів