У Путіна не захотіли коментувати удар по Чонгарському мосту

У Кремлі відмовилися коментувати удар по Чонгарському мосту, що на адміністративному кордоні Херсонської області з анексованим Кримом, який стався 22 червня.

Відмовився бодай шось казати про удар речник президента-диктатора РФ Дмитро Пєсков, пишуть російські засоби масової пропаганди.

Так, представник Кремля переадресував це запитання російському Міноборони. Мовляв, це адміністрації Путіна не стосується.

"Ні, це питання Міністерства оборони", - сказав Пєсков на прохання озвучити реакцію офіційної Москви.

Удар по Чонгарському мосту

Вночі 22 червня по Чонгарському мосту було завдано удару. Було пошкоджене дорожнє полотно. На ньому з’явилися кілька наскрізних дірок. Сполучення між окупованими територіями Херсонщини та півостровом наразі відбувається за іншим маршрутом.

В українському Головному управлінні розвідки наголошують, що зараз зарано аналізувати військову доцільність того, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Однак у ГУР заявили, що "далі буде".

Тим часом військово-політичний оглядач Олександр Коваленко висловив думку, що удари по мосту - лише прелюдія перед значно серйознішим дійством, внаслідок якого окупанти на півдні можуть залишитися без одного зі шляхів відходу до Криму.

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