"У Путіна немає іншого виходу": в The Hill сказали, чого диктатор хоче від Трампа

Путін намагається зіграти на самолюбстві Трампа та його бажанні закінчити війну в Україні, щоб досягти своїх цілей.

Кремлівський диктатор Володимир Путін сподівається за допомогою президента США Дональда Трампа зруйнувати міжнародну ізоляцію Росії та реабілітувати свій політичний імідж на світовій арені. Для цього він "обережно лестить" Трампу і готує ґрунт для майбутньої зустрічі з американським президентом.

Про це пише науковий співробітник британського аналітичного центру Henry Jackson Society, українсько-американський незалежний журналіст Давид Кириченко у статті для The Hill.

За його словами, Путін намагається зіграти на самолюбстві Трампа та його бажанні закінчити війну в Україні.

"У Путіна немає іншого вибору, окрім як утихомирити Трампа. Оскільки економіка Росії балансує на межі економічного краху та нестримної інфляції, Путін діє обережно, щоб не спровокувати Трампа, який натякнув на можливість посилення санкцій проти Росії", – зазначає автор.

Затяжна кривава війна в Україні, яка спочатку планувалася російським військовим командуванням як переможний бліцкриг, підірвала репутацію "другої армії світу", виснажила ресурси Росії та прискорила її деградацію на світовій арені, вважає Кириченко.

"Путін давно одержимий ідеєю представити себе сильним світовим лідером і відновити статус Росії як світової наддержави. Його амбіції повернути вплив, який колись належав Радянському Союзу, стали центральною темою його керівництва. У своєму щорічному посланні Федеральним зборам 2005 року він нарікав на те, що крах радянської імперії був "найбільшою геополітичною катастрофою століття", що відображає його бажання, яке глибоко вкоренилося, повернути назад занепад Росії після Холодної війни", – йдеться в статті.

На думку журналіста, саме імперські амбіції Путіна стали причиною вторгнення до України та анексії Криму 2014 року. Потім він втрутився у сирійський конфлікт 2015 року, щоб продемонструвати світові глобальний вплив Росії та відродження її статусу наддержави.

Але через 10 років ця ілюзія впала разом з режимом Башара Асада, а тріумф став приниженням, коли нова влада в Сирії просто вигнала російських військових із країни.

Новим приниженням стала Курська операція ЗСУ, яка показала, що "наддержава" не може захистити та контролювати свою власну територію. За майже пів року Росії так і не вдалося витіснити українських військових з Курської області навіть за допомогою північнокорейських солдатів, відправлених Кім Чен Ином "отримувати бойовий досвід" в умовах сучасної війни.

Журналіст зазначає, що Росія, як і раніше, відмовляється сісти за стіл переговорів з Україною і водночас дуже хоче вести діалог з Америкою. Трамп своєю чергою хоче стати миротворцем, який покладе край війні в Україні.

"На відміну від колишнього президента Байдена, який послідовно обіцяв Україні незмінну підтримку та дотримувався принципу "нічого про Україну без України", Трамп більш схильний домагатися врегулювання, яке ставить у пріоритет його власні політичні цілі та погляди на дипломатію", – пише Кириченко.

За його словами, Путін, ймовірно, розглядає бажання Трампа укласти мирну угоду як можливість досягти вигідних для Росії умов ціною суверенітету та безпеки України.

"Передусім Путін прагне прямого саміту зі США, без України, щоб зміцнити свій наратив про Росію як про світову наддержаву. Такі переговори покладуть край його ізоляції, підтвердять його претензії на Україну та задовольнять його бажання виставити Росію як імперіалістичну державу, яка заслуговує уваги на світовій арені", – підсумував Давид Кириченко.

Нагадаємо, видання Foreign Policy пише, що завершення війни між Росією та Україною стане найскладнішою угодою в житті президента США Дональда Трампа. Водночас в українському уряді сподіваються, що президент США почне переговори з диктатором.

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