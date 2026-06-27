У Путіна нервово кинули звинувачення на адресу США: Лавров зробив резонансну заяву

Путін і Лавров. / © Associated Press

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Саміт на Алясці стався ще у серпні 2025-го, але останні дні він знову набув розголосу. Кремль просуває нову версію подій після зустрічі президента США Дональда Трампа і «фюрера» Росії Володимира Путіна.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров переклав провину на Вашингтон за відсутність письмової угоди після двостороннього саміту в Анкорижді 15 серпня 2025-го. Він зухвало назвав «нетактовною» заяву американського держсекретаря Марко Рубіо про те, що США і РФ не уклали угоди на Алясці та лише обговорювали пропозиції.

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З його слів, «твердження про відсутність угоди є досить нетактовними» після того, як буцімто представники США виклали свої пропозиції, а Росія погодилася з ними. Водночас, нахабно додав Лавров, заява Рубіо «порушує інше питання».

У заявах Лаврова стверджується, що Штати, а не Росія, винні у відсутності згоди на саміті на Алясці та загальмуванні мирних зусиль від того часу, і, ймовірно, мали намір зробити це, не суперечачи безпосередньо заявам держсекретаря США.

«Заява Рубіо суперечить частим риторичним рядкам Кремля, які посилаються на існування нібито „духу Анкориджа“ або „аляскинських домовленостей“ для просування наративів про готовність Росії до переговорів. Хоча саміт завершився без запланованої вечері та спільної прес-конференції та не призвів до жодної письмової угоди чи спільної заяви», — наголосили аналітики Інституту.

Саміт на Алясці — розбіжності США і РФ

Днями державний секретар США Марко Рубіо заявив, що країни не досягли жодної угоди щодо припинення війни під час переговорів в Анкориджі. Він наголосив, що йшлося лише про «пропозицію», але сторони не дійшли згоди.

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Тим часом Сергію Лаврову така заява колеги із США не сподобалася і він вибухнув заявою про зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа в Анкориджі. З його слів, «факт залишається фактом», бо нібито на Алясці було обговорено пропозиції Вашингтона, прийняті Москвою.

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