У Путіна нервово відреагували на різдвяне звернення Зеленського
У Москві некоректно назвали президента України та зробили заяву.
Прессекретар президента Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі бачили різдвяне звернення Володимира Зеленського.
«Він (Зеленський — ред.) схожий на малоадекватну людину. Різдвяний виступ Зеленського некультурний та озлоблений. Його заяви ставлять під питання, чи здатний він приймати адекватні рішення щодо політико-дипломатичного врегулювання», — зазначив Пєсков.
Нагадаємо, 24 грудня Зеленський відверто озвучив те, що сьогодні є головним бажанням кожного українця.
«Сьогодні мрія в усіх нас одна. І бажання ми загадуємо одне на всіх. „Щоб він сконав“ — скаже кожен про себе», — зазначив президент.