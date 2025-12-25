ТСН у соціальних мережах

Політика
2051
1 хв

У Путіна нервово відреагували на різдвяне звернення Зеленського

У Москві некоректно назвали президента України та зробили заяву.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Пєсков і Путін

Пєсков і Путін / © Associated Press

Прессекретар президента Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі бачили різдвяне звернення Володимира Зеленського.

«Він (Зеленський — ред.) схожий на малоадекватну людину. Різдвяний виступ Зеленського некультурний та озлоблений. Його заяви ставлять під питання, чи здатний він приймати адекватні рішення щодо політико-дипломатичного врегулювання», — зазначив Пєсков.

Нагадаємо, 24 грудня Зеленський відверто озвучив те, що сьогодні є головним бажанням кожного українця.

«Сьогодні мрія в усіх нас одна. І бажання ми загадуємо одне на всіх. „Щоб він сконав“ — скаже кожен про себе», — зазначив президент.

2051
