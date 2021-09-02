У Путіна обурилися наданням США військової допомоги України: погрожують ескалацією на Донбасі

У Путіна обурилися наданням США військової допомоги України: погрожують ескалацією на Донбасі

Російська сторона вкотре випустила цинічну заяву в бік України.

У Кремлі стурбовані тим, що США нададуть військову допомогу Україні, і традиційно пригрозили початком ескалації на Донбасі.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков у четвер, відповідаючи на запитання журналістів.

Як він заявив, у Кремлі "звернули увагу" на плани США надати військову допомогу для України.

"Ми вважаємо, що потенційно це може бути причиною для непередбачуваних дій української сторони в плані спроб силового врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту на південному сході",- сказав Пєсков. (Зазначимо, Росія традиційно називає внутрішнім конфліктом війну, яку вже 7 рік веде проти України. - Ред.).

Наприкінці своєї відповіді Пєсков виголосив: "Це дуже небезпечно".

Нагадаємо, у Російській Федерації заявили, що Україна і Сполучені Штати збираються побудувати дружні стосунки для того, аби протистояти Москві, а не "для себе".

У Білому домі завершилася зустріч президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського. Тривала вона понад 2 години замість запланованих протокольно 45 хвилин.

Байдена та Володимира Зеленського. Тривала вона понад 2 години замість запланованих протокольно 45 хвилин. Офіс президента України опублікував спільну письмову заяву Зеленського та Байдена. Україна отримає від США системи "Джавелін" та інше оборонне обладнання. Також США пообіцяли надавати фінансову підтримку Україні для судової реформи та боротьби з корупцією, а також залучити Росію до відповідальності за агресію проти України.

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