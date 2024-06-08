У Путіна обурилися прихильністю Макрона до України і назвали його заяви "провокативними"

У Кремлі накинулися зі звинуваченнями на Париж.

В адміністрації президента-диктатор РФ Володимира Путіна назвали "дуже провокативними" останні заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо України.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Представник Кремля цинічно висловився про те, що, мовляв, своїми діями Макрон "декларує готовність прямої участі Французької Республіки у воєнному конфлікті" - так в Москві називають розпочату війну в Україні. За словами Пєскова, заявив французького президента "нагнітають напруженість на континенті і не сприяють будь-чому позитивному".

Натомість, речник Путіна відмовився прокоментувати, як "фюрер" відреагував на те, що Макрон підтримує застосування французької зброї для ударів по території РФ. Мовляв, у диктатора не було і навряд чи виникне бажання читати інтерв'ю президента Франції.

Макрон і Україна

Президент Франції Емманюель Макрон зробив заяву про удари України західною зброєю по Росії. Зокрема, наголосив на прихильності до цього. Водночас французький лідер каже, що не йдеться про удари по цивільному населенню.

Окрім того, Макрон запропонував президенту США Джо Байдену відправити військових до України. Зазначається, що таку пропозицію він зробив очільнику Білого дому під час нещодавньої розмови. Зауважимо, що президент Франції лобіював це і раніше.

Ще раніше Макрон застеріг від послаблення підтримки України у протистоянні повномасштабній агресії Російській Федерації. З його слів, стояти на боці миру означає "надати Україні можливості для захисту своїх кордонів і свого суверенітету".

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