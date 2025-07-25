У Путіна оцінили можливість зустрічі з Зеленським до кінця серпня

Дмитро Пєсков і Володимир Путін / © Getty Images

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Речник президента Росії Дмитро Пєсков висловив сумніви щодо можливості зустрічі очільника Кремля Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського до кінця серпня.

Пєскова цитують російські засоби масової пропаганди.

Речник російського диктатора заявив, що потенційна зустріч Путіна та Зеленського може і має «поставити остаточну точку у врегулюванні конфлікту» і зафіксувати домовленості, які потрібно виробити в ході експертної роботи.

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«Чи можна такий складний процес пройти за 30 днів — очевидно, що навряд», — зазначив Пєсков.

Він додав, що наразі підходи Москви та Києва діаметрально протилежні, навряд чи їх можна зблизити одразу.

Нагадаємо, 23 липня на третій зустрічі у Стамбулі українська делегація запропонувала російській до кінця літа провести зустріч Зеленського і Путіна за участю також президенті Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та США Дональда Трампа.

У Кремлі відреагували на таку пропозицію неоднозначними заявами. Помічник президента РФ Володимир Мединський сказав, що для проведення зустрічі потрібно опрацювати умови угоди та нібито зрозуміти, що «на ній обговорювати». А Пєсков сказав, що «Київ розмовами про зустріч лідерів намагається поставити візок попереду коня».

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Своєю чергою Зеленський на зустрічі з журналістами 24 липня сказав, що Україна давно публічно заявляє про можливу зустріч лідерів обох держав, і лише зараз збоку Москви почали звучати такі ж сигнали.