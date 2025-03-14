У Путіна озвучили нову заяву щодо "врегулювання в Україні"

У Кремлі заявили, що нібито у питанні врегулювання в Україні "є підстави відчувати обережний оптимізм".

Про це повідомив представникам росЗМІ речник "фюрера" Дмитро Пєсков.

"Обережний оптимізм США щодо українського врегулювання виправданий після заяви Путіна", - висловився прессекреетар диктатора.

Зауважимо, що радник американського лідера Майк Волца заявляв про те, що, мовляв, Вашингтон "має обережний оптимізм" щодо миру після переговорів посланника Стіва Віткоффа у Москві.

Пєсков розповів, що мовляв, Москва отримала від Вашингтона додаткову інформацію щодо України. Що більше, каже речник Кремля, нібито диктатор-президент Володимир Путін підтримує позицію президента США Дональда Трампа щодо врегулювання в Україні. Втім, є запитання, "на які потрібно спільно знайти відповідь".