У Путіна озвучували очікування від України після зустрічі у Стамбулі

Речник президента Росії Дмитро Пєсков / © Associated Press

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Речник президента Росії Дмитро Пєсков озвучив очікування Кремля від України після чергового раунду переговорів у Стамбулі, що відбувся минулого тижня.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

За словами Пєскова, Росія чекає на реакцію України на пропозицію про створення робочих груп для організації процесу обміну полоненими, озвучену на останніх переговорах у Стамбулі.

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Речник російського диктатора також сказав, що Туреччина як місце переговорів щодо України подобається всім сторонам переговорного процесу.

Прокоментував Пєсков і можливість розмови президента Росії Володимира Путіна із турецьким лідером Реджепом Ердоганом. За словами спікера господаря Кремля, такої розмови поки що немає у графіку Путіна, але такі контакти за необхідності можуть бути узгоджені за лічені години.

Нагадаємо, 22 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що держава готується до кількох нових етапів обміну полоненими, відповідно до досягнутих під час зустрічі у Стамбулі домовленостей.

Як поінформував представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Юрій Ковбаса, делегації х Києва та Москви під час переговорів у Стамбулі обговорювали обмін військовополоненими, які перебувають у неволі уже понад три роки.

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