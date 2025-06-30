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У Путіна озвучили нову заяву про терміни переговорів з Україною
У Москві заявляють, мовляв, динаміка переговорів багато в чому залежить від позиції Києва.
У Кремлі очікують, що “найближчим часом настане ясність” щодо проведення третього раунду переговорів Росії та України.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.
“Кремль сподівається, що термін проведення третього раунду переговорів з Україною проясниться найближчим часом”, — наголосив речник “фюрера”.
Окрім того, він заявив, мовляв, у Києві “добре знають”, що має бути зроблено для припинення бойових дій. Нібито ці умови озвучував диктатор РФ Володимир Путін.
Нагадаємо, раніше Дмитро Пєсков заявляв, що наразі терміни третьої зустрічі Києва і Москви у Стамбулі невідомі. Дата наступних переговорів стане відомою після закінчення обмінів полоненими.
Втім, у Києві наголошують, що заяви з Кремля про нібито готовність до діалогу та звинувачення на адресу України — це імітація і маніпуляція. Так Москва намагається “перекласти відповідальність за затягування війни”.