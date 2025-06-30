Володимир Путін / © Associated Press

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У Кремлі очікують, що “найближчим часом настане ясність” щодо проведення третього раунду переговорів Росії та України.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

“Кремль сподівається, що термін проведення третього раунду переговорів з Україною проясниться найближчим часом”, — наголосив речник “фюрера”.

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Окрім того, він заявив, мовляв, у Києві “добре знають”, що має бути зроблено для припинення бойових дій. Нібито ці умови озвучував диктатор РФ Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше Дмитро Пєсков заявляв, що наразі терміни третьої зустрічі Києва і Москви у Стамбулі невідомі. Дата наступних переговорів стане відомою після закінчення обмінів полоненими.

Втім, у Києві наголошують, що заяви з Кремля про нібито готовність до діалогу та звинувачення на адресу України — це імітація і маніпуляція. Так Москва намагається “перекласти відповідальність за затягування війни”.

Дата публікації 19:40, 27.06.25 Кількість переглядів 204 Вступ України до ЄС заблокували?! Послухайте, як вихваляється Орбан!