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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У Путіна озвучили нову заяву про терміни переговорів з Україною

У Москві заявляють, мовляв, динаміка переговорів багато в чому залежить від позиції Києва.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін / © Associated Press

У Кремлі очікують, що “найближчим часом настане ясність” щодо проведення третього раунду переговорів Росії та України.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

“Кремль сподівається, що термін проведення третього раунду переговорів з Україною проясниться найближчим часом”, — наголосив речник “фюрера”.

Окрім того, він заявив, мовляв, у Києві “добре знають”, що має бути зроблено для припинення бойових дій. Нібито ці умови озвучував диктатор РФ Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше Дмитро Пєсков заявляв, що наразі терміни третьої зустрічі Києва і Москви у Стамбулі невідомі. Дата наступних переговорів стане відомою після закінчення обмінів полоненими.

Втім, у Києві наголошують, що заяви з Кремля про нібито готовність до діалогу та звинувачення на адресу України — це імітація і маніпуляція. Так Москва намагається “перекласти відповідальність за затягування війни”.

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