У Путіна перед парадом різко змінили риторику і заговорили про переговори, але не зі США

Путін нібито готовий до переговорів з ЄС, але разом з тим у Кремлі озвучили досить дивну позицію.

Володимир Путін. / © Associated Press

Кремль зухвало продовжує повторювати свій наратив про «готовність» до переговорів «з усіма» — навіть з Європейським Союзом.

Про це заявив речник російського «фюрера» Дмитро Пєсков.

З його слів, диктатор Володимир Путін «неодноразово говорив», що нібито «готовий до переговорів з усіма». Втім, додав Пєсков, Росія хоч нібито і прагне «просуватися в діалозі», але «не сама буде ініціювати контакти з Євросоюзом».

У традиційні кремлівській манері він ще й кинув чергову порцію звинувачень на адресу країн Європи та «окремих європейських столиць». Мовляв, саме вони «були ініціатором згортання до нуля відносин».

Переговори ЄС з Путіним — що відомо

В інтерв’ю Financial Times голова Європейської Ради Антоніу Кошта заявив, що очільники держав-членів ЄС готуються до можливих переговорів з диктатором РФ Володимиром Путіним. Причиною цього він назвав розчарування у переговорах, які веде президент США Дональд Трамп.

За словами Кошти, такий розвиток подій підтримує й президент України Володимир Зеленський.

«Я розмовляю з 27 лідерами країн-членів ЄС, щоб визначити найкращий спосіб організації наших дій та з’ясувати, що саме нам потрібно ефективно обговорити з Росією, коли настане відповідний момент для цього», — сказав Кошта.

