У Путіна підтвердили, що виводять "миротворців" із Нагірного Карабаху

Нагадаємо, що "миротворчий" контингент було тимчасово розміщено за підсумками угоди 2020 року між лідерами Азербайджану, РФ та Вірменії.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що його держава виводить свої "миротворчі сили" із території Нагірного Карабаху, який повернувся під контроль Азербайджану.

Про це повідомили російські засоби масової пропаганди.

Російські медійники попросили Пєскова прокоментувати інформацію азербайджанських ЗМІ про початок виведення російського "миротворчого" контингенту.

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"Так, це справді так", – коротко відповів речник російського диктатора.

У повідомленнях російських ресурсів немає деталей виведення російських сил.

Нагадаємо, раніше азербайджанські ЗМІ повідомили про початок остаточного виведення російських "миротворців" і їхньої техніки з території невизнаної республіки Нагірний Карабах, яка восени 2023 року повернулася під контроль Баку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Кінець війни! Капітуляція! Азербайджан за добу повернув Карабах!

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