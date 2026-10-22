У Путіна після зустрічі з Віткоффом висунули нові вимоги та ультиматуми: заяви

Володимир Путін / © Associated Press

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У Кремлі після переговорів посланця США Стіва Віткоффа та «фюрера» Володимира Путіна вкотре заявили про нібито бажання миру, але водночас звинуватили і Україну, і Європу у протилежному.

Про це заявив речник диктатора Дмитро Пєсков.

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Він цинічно висловився про те, що Москва нібито «не чула жодної заяви», яка б свідчила про це. Ба більше, європейські країни, за його словами, лише «провокують подальші військові дії». Мовляв, до реальних кроків для переговорів ще далеко.

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Окрім того, Пєсков пригрозив продовжувати діяти винятково у власних інтересах і на умовах, які «враховують законні інтереси безпеки Росії».

Водночас представник Кремля похвалив адміністрацію Білого дому за зусилля для «врегулювання». Він відмовився коментувати зустріч Віткоффа з Путіним, а також розкривати деталі американських пропозицій. Мовляв, посередництво «здійснюється мовчки», а дипломатія має відбуватися тихо, а не «через мегафон».

Речник «фюрера» запевнив, що Путін не передавав Віткоффу документи з російськими пропозиціями щодо врегулювання.

РФ далі висуває ультиматуми

Своєю чергою заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Москва аналізує пропозиції, які привіз посланець президента США. За його словами, Москва очікує, що американські представники «так само ретельно» аналізують позицію Кремля.

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Водночас російський дипломат цинічно наполягає, що будь-які домовленості щодо України мають враховувати так звані «реалії на землі». Він зухвало заявив, що Москва не відмовиться від своїх базових вимог і хоче, щоб «майбутнє рішення усунуло проблеми, які зробили невідворотним початок спеціальної воєнної операції».

Рябков брехливо наголосив, мовляв, шляхи до миру «даються непросто», а також пригрозив, що в разі провалу політико-дипломатичних методів Росія розглядатиме й воєнний варіант.

Зустріч Путіна та Віткоффа — що відомо

Речник Кремля назвав переговори представника США та диктатора «змістовними». За його словами, всі пропозиції, передані США, будуть вивчені та оцінені.

Тим часом Стів Віткофф висловився про те, що переговори України, США та Росії триватимуть. Обговорення, додав він, були конструктивними, але «попереду ще багато важливої роботи».

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Водночас помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Росія нібито готова відновити переговори щодо миру в Україні. Мовляв, статися це може вже «в 10-х числах листопада».

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