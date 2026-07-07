У Путіна почалась істерика через нову зустріч Трампа і Зеленського, РФ йде на відчайдушні кроки — ISW

Володимир Путін / © Associated Press

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Російська влада розгорнула дипломатичну та інформаційну кампанію напередодні саміту НАТО 7-8 липня. Окупанти намагаються видати Україну за головну перешкоду на шляху до завершення війни.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти звернули увагу на заяву першого заступника голови комітету Держдуми з міжнародних справ Олексія Чепи, який відкрито спробував перекласти відповідальність за дипломатичний тупик на Київ, заявивши, що для відновлення діалогу саме «Україна має бути готова до переговорів».

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На думку аналітиків, дипломатична активність Кремля пов’язана зі спробою спотворити реальний стан справ на фронті та нав’язати адміністрації Дональда Трампа свої умови до того, як США та Європа посадять Путіна за стіл переговорів.

Нагадаємо, Дональд Трамп планує зустрітися з Володимиром Зеленським під час саміту НАТО в Анкарі.

Перед самітом Зеленський і російський диктатор Володимир Путін окремо провели телефонні розмови з Трампом, привітавши його з 250-річчям незалежності США 4 липня.

Після розмови з Трампом Зеленський заявив, що вони обговорили ситуацію на фронті. За словами українського президента, є «реальна перспектива припинення цієї війни», а обговорення цього питання продовжиться під час саміту НАТО в Анкарі.

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