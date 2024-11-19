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У Путіна погрожують "ядерною відповіддю" на застосування Україною проти РФ західних ракет

У Путіна погрожують "ядерною відповіддю" на застосування Україною проти РФ західних ракет

Речник президента Росії Дмитро Пєсков / Фото: Associated Press

За словами Пєскова, війська уважно відстежують ситуацію після повідомлень про намір України застосувати ракети ATACMS.

Використання західних неядерних ракет Збройними силами України проти Росії може спричинити ядерну відповідь. Це передбачає оновлена ядерна доктрина РФ.

Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Спікер Володимира Путін зазначив, що російські військові уважно відстежують ситуацію після повідомлень про намір України застосувати американські ракети ATACMS.

Пєсков також заявив, що РФ розглядає застосування ядерної зброї як крайній вимушений захід. За його словами, оновлення ядерної доктрини знадобилося, аби привести її у відповідність до нинішньої політичної обстановки.

Водночас речник російського диктатора запевнив, що країна-агресорка начебто завжди займає відповідальну позицію та робить зусилля для зменшення ядерної загрози.

Нагадаємо, 19 листопада Путін підписав указ про основи держполітики ядерного стримування, затвердивши оновлену ядерну докртину. Зокрема, доктриною передбачається можливість ядерної відповіді у разі критичної загрози суверенітету РФ навіть звичайною зброєю.

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