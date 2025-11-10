- Дата публікації
Категорія
Політика
У Путіна покоментували зникнення Лаврова - що відомо
Стало відомо, коли очільник МЗС РФ з’явиться на публіці.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров незабаром з’явиться на публіці.
Про це повідомив прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.
За словами Пєскова, останнім часом у закордонних ЗМІ з’являлися публікації про нібито відсутність Сергія Вікторовича Лаврова на публіці, проте він продовжує активно працювати. «Сергій Вікторович продовжує працювати, працює активно», — зазначив він.
«Коли відбудуться відповідні публічні заходи, тоді ви зможете побачити міністра», — додав Дмитро Сергійович Пєсков.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, пропуск міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим останнього засідання Ради безпеки викликав інформаційний шум у столиці. Водночас президент Володимир Путін наказав чиновникам опрацювати сценарії потенційного тестування ядерної зброї.