У Путіна покоментували зникнення Лаврова - що відомо

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров / © Associated Press

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров незабаром з’явиться на публіці.

Про це повідомив прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

За словами Пєскова, останнім часом у закордонних ЗМІ з’являлися публікації про нібито відсутність Сергія Вікторовича Лаврова на публіці, проте він продовжує активно працювати. «Сергій Вікторович продовжує працювати, працює активно», — зазначив він.

«Коли відбудуться відповідні публічні заходи, тоді ви зможете побачити міністра», — додав Дмитро Сергійович Пєсков.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, пропуск міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим останнього засідання Ради безпеки викликав інформаційний шум у столиці. Водночас президент Володимир Путін наказав чиновникам опрацювати сценарії потенційного тестування ядерної зброї.