У Путіна поскаржилися, що Україна заважає дружбі із США
Дмитро Пєсков вважає, що Росія вважає, ніби питання України не має впливати на двосторонні відносини з США.
У Росії вважають необов’язковим пов’язувати врегулювання ситуації в Україні з двосторонніми відносинами з США.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.
“Росія вважає, що врегулювання в Україні та двосторонні відносини зі США не потрібно ув'язувати, але Вашингтон чітко "індексує" ці напрямки”, – сказав прессекретар Путіна.
Нагадаємо, раніше спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв заявив, що переговори у США з питання завершення війни в Україні проходять конструктивно і триватимуть два дні.