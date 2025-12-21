ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
461
Час на прочитання
1 хв

У Путіна поскаржилися, що Україна заважає дружбі із США

Дмитро Пєсков вважає, що Росія вважає, ніби питання України не має впливати на двосторонні відносини з США.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков / © Associated Press

У Росії вважають необов’язковим пов’язувати врегулювання ситуації в Україні з двосторонніми відносинами з США.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

“Росія вважає, що врегулювання в Україні та двосторонні відносини зі США не потрібно ув'язувати, але Вашингтон чітко "індексує" ці напрямки”, – сказав прессекретар Путіна.

Нагадаємо, раніше спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв заявив, що переговори у США з питання завершення війни в Україні проходять конструктивно і триватимуть два дні.

Дата публікації
Кількість переглядів
461
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie