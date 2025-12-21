Дмитро Пєсков / © Associated Press

Реклама

У Росії вважають необов’язковим пов’язувати врегулювання ситуації в Україні з двосторонніми відносинами з США.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

“Росія вважає, що врегулювання в Україні та двосторонні відносини зі США не потрібно ув'язувати, але Вашингтон чітко "індексує" ці напрямки”, – сказав прессекретар Путіна.

Реклама

Нагадаємо, раніше спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв заявив, що переговори у США з питання завершення війни в Україні проходять конструктивно і триватимуть два дні.