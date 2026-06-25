У Путіна поставили нову умову щодо війни: що хочуть насправді та чим це загрожує

Володимир Путін. / © Associated Press

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Кремль і його посадовці вкотре підтвердили небажання Росії вести прямі переговори з Україною та стверджувати про відданість своїм початковим максималістським воєнним цілям.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що путінські прихвостні вкотре відкинули ключову умову миру в Україні. Їхні заяви свідчать про те, що Москва прагне воювати далі.

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Заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв підтвердив впевненість у здатності окупантів досягти всіх військових цілей Росії на полі бою. Окрім того, вкотре зухвало відкинув легітимність Володимира Зеленського як президента України та відмовився від прямого діалогу з Києвом для припинення війни.

Водночас міністр закордонних справ Сергій Лавров висловився, нібито Російська Федерація готова вислухати американських переговірників під час їхнього наступного візиту до Москви. Водночас він цинічно заявив, що Кремль не погодиться на заморожування нинішньої лінії фронту як умову для відновлення мирних переговорів.

Тим часом заступник Лаврова — Сергій Рябков заявив, що РФ залишається відданою планам мирного врегулювання, про які Вашингтон і Москва нібито домовилися під час саміту на Алясці в серпні 2025-го. Він брехливо додав, що нібито Кремль не зацікавлений у співпраці з Європейським Союзом як переговірником.

В ISW констатують, що російські чиновники регулярно стверджують, що буцімто Штати і Росія досягли угоди після зустрічі в Анкориджі торік, незважаючи на відсутність публічних заяв і жодного підтвердження досягнення будь-якої угоди. Водночас Кремль не припиняє стверджувати про це, щоб просунути наратив про нібито власну готовність до переговорів.

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«Кремль регулярно намагався виключити європейських лідерів з участі в мирних переговорах та відхилив кілька пропозицій Києва щодо зустрічі на високому рівні. Регулярна відмова Москви проводити переговори для обговорення компромісних мирних пропозицій свідчить про постійне небажання припинити війну на будь-яких умовах, які не означають повної капітуляції України і не відповідають максималістським вимогам Росії», — заявляють в Інституті.

Мир в Україні — заяви РФ

Раніше Сергій Лавров озвучив цинічні умови для закінчення війни, заявивши, що Москва досягне всіх своїх воєнних цілей. З його слів, йдеться не лише про нейтралітет і без’ядерний статус України, але й скасування «дискримінаційних» законів проти російської мови і російської православної церкви.

Помічник «фюрера» Юрій Ушаков заявив, мовляв, воюватимуть "до останнього українця«. Він також звинуватив лідерів G7 у тому, що їхня зустріч у Франції нібито перекреслила саміт США і Росії в Анкориджі.

Сам Путін, заявлявши про позицію щодо переговорів з Україною, продовжує шукати зухвалі та безглузді виправдання, щоб не відбулася його зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським. Нова причина — удари по території РФ.

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