У Путіна повідомили, чи запросив Іран Росію на похорон Раїсі

Спікер президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Іран не покликав РФ на прощання з президентом Ібрагімом Раїсі, який загинув у авіакатастрофі.

Про це речник диктатора заявив у коментарі російським засобам масової пропаганди.

Пєсков так прокоментував те, що Тегеран не запросив представників Росії на похорон Раїсі:

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"Їхні традиції не передбачають міжнародну присутність на похороні", – сказав спікер очільника Кремля.

За його словами, іранська сторона також не просила допомогти з розслідуванням катастрофи президентського гелікоптера.

Як повідомило іранське агентства Mehr News, похорон Раїсі і людей, які його супроводжували, відбудеться 21 травня в місті Тебріз.

Нагадаємо, 20 травня Іран офіційно підтвердив загибель в авіакатастрофі президента Ібрагіма Раїсі та голови МЗС Хоссейна Аміра Абдоллахіана. Пошукову операцію завершено, тіла Раїсі та інших загиблих відправили до іранського міста Тебріз.

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