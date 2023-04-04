У Путіна пригрозили "контрзаходами" у відповідь на офіційне членство Фінляндії в НАТО

Спікер президента Росії Дмитро Пєсков назвав вступ Фінляндії до НАТО черговим загостренням ситуації, а розширення Альянсу – зазіханням на безпеку РФ.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

"Розширення НАТО – це зазіхання на нашу безпеку та національні інтереси РФ, ми про це говорили і саме так ми це сприймаємо", – заявив Пєсков.

"Ми будемо вживати контрзаходи, як забезпечити власну безпеку у тактичному та стратегічному плані", – наголосив речник російського президента.

Нагадаємо, Фінляндія, а також Швеція подали свої заявки на вступ до НАТО у травні 2022 року.

І 4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала 31-им членом Альянсу. Із цим державу привітали Польща, Литва та інші країна-члени блоку.

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