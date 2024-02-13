У Путіна пригрозили відповіддю після рішення ЄС щодо заморожених активів РФ

В адміністрації президента-диктатора РФ заявили, якщо російські активи за кордоном будуть конфісковані, то Москва буде переслідувати всіх відповідальних за це.

Про це заявив прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

"Це посягання на приватну власність, це - протиправні дії. Ми будемо юридично переслідувати всіх, хто має відношення до таких рішень… Росія буде захищати свої інтереси", - висловився речник російського диктатора.

За його словами, "експропріація чужої власності" може мати серйозні наслідки для світової економіки.

Як повідомлялося, в ЄС погодили використання для України надприбутків, пов'язаних із російськими коштами. Зокрема, створять окремий рахунок, на який будуть перераховуватись відсотки від заморожених активів РФ.

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