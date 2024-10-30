У Путіна прокоментували інформацію про переговори з Україною щодо ударів по енергетиці

У Кремлі називають "вкиданням" інформацію про те, що Україна і Російська Федерація ведуть переговори щодо припинення ударів по енергооб'єктах.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

"Зараз дуже багато вкидань, які не стосуються реальності. Навіть найсолідніші видання не гребують тим, що здійснюють ці вкидання і допускають такі публікації", - висловився речник "фюрера".

Матеріал Financial Times

Financial Times з посиланням на власні джерела повідомило про те, що Україна і РФ ведуть переговори щодо взаємного припинення завдавання ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури. Посередником діалогу має виступити Катар. Зауважимо, що в серпні сторони були близькі до угоди, але все зірвалося через вторгнення ЗСУ до Курської області.

"Існують дуже ранні розмови про потенційний перезапуск чогось. Зараз йдуть розмови про енергетичні об'єкти", — сказав дипломат, ознайомлений з переговорами.

Разом з тим, за словами колишнього високопоставленого чиновника Кремля, ознайомленого з переговорами, диктатор РФ Володимир Путін навряд чи піде на таку угоду, поки війська РФ не витіснять ЗСУ з території Курської області.

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