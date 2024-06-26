У Путіна прокоментували міжнародний розшук Шойгу і Герасимова

В адміністрації президента-диктатора РФ Володимира Путіна відреагували на ордери на арешт російського ексміністра оборони Сергія Шойгу і керівника Генштабу Валерія Герасимова, які видав Міжнародний кримінальний суд.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомили росЗМІ.

Рішення МКС обурило прессекретаря Путіна. Втім, у Подробиці він не вдавався.

"РФ не визнає і вважає абсурдними ордери МКС про арешт Шойгу та Герасимова", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, 25 червня МКС видав ордер на арешт двох військових злочинців РФ - ексміністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова. Виписали ордери в контексті війни за “ймовірні міжнародні злочини”, вчинені з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року.

США підтримують видати ордери на арешт Герасимова та Шойгу

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