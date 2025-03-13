У Путіна прокоментували позицію Росії щодо 30-денного перемир'я

У Путіна не підтвердили передачу російських вимог США у контексті переговорів щодо перемир'я з Україною. Росіяни обіцяють сформулювати свою позицію після контактів зі Штатами.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

Як повідомило видання Reuters, відповідні вимоги були передані. Йдеться про те, що вони подібні до раніше озвучених у Кремлі.

"Ні, я не можу це ні підтвердити, ні прокоментувати. Я можу лише ще раз повторити, що існує величезна кількість інформації, яка не відповідає дійсності, яка лише в малих частках відповідає дійсності. До початку переговорів щодо України невірно струшувати небеса і говорити публічно про позиції сторін. Кремль обміркує та сформулює свою позицію щодо України після двосторонніх контактів із США", - зазначив речник Кремля.

Також він додав, що процес "передачі інформації за результатами переговорів з Україною в Джидді у дії". Президент РФ, додав Пєсков, може вже "ввечері провести міжнародну телефонну розмову".

Раніше військовий експерт Петро Черник висловив думку про те, що очільник Кремля Володимир Путін відмовиться йти на мирну угоду та 30-денне припинення вогню.

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