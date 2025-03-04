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У Путіна прокоментували призупинення військової допомоги США для України

У Путіна прокоментували призупинення військової допомоги США для України

Володимир Путін. / Фото: press-centr.com

Москві заяви з Вашингтону імпонує.

Сполучені Штати Америки призупинили військову допомогу Україні. У Кремлі зі своїми коментарями не забарилися. Кажуть, мовляв, це може "спонукати Київ до мирного процесу".

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Пєсков наголосив, що досі Вашингтон був "головним постачальником війни" в Україні. Речник Кремля цинічно зазначив, мовляв, США зроблять "найкращий внесок у справу миру", якщо перестануть підтримувати Київ. 

Натомість заявив лідерів країн Європи  про намір продовжити постачати Україні допомогу не дуже подобаються Пєскову. 

Нагадаємо, видання The Economist оцінило наслідки припинення допомоги від США. Зокрема, у статті йдеться про те, що через заморожування постачання ракет Patriot багато міст можуть зазнати серйозних руйнувань. 

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