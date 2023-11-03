У Путіна прокоментували статтю Залужного про війну в "глухому куті"

Україні нібито варто зрозуміти, що "абсурдно навіть говорить про можливість її перемоги на полі бою".

У Кремлі заявляють, що не згодні з тезою головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного про те, що війна "зайшла у глухий кут".

На цьому наголосив прессекретар президента-диктатора Росії Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМП.

"Ні, він не зайшов у глухий кут. Росія послідовно продовжує проведення спеціальної військової операції. Всі цілі, які ставилися, повинні бути виконані", - наголосив він.

Представник Кремля заявив, мовляв, що Україні варто зрозуміти, що "абсурдно навіть говорить про можливість її перемоги на полі бою".

"Київському режиму вже давно потрібно було зрозуміти, що навіть говорить про якісь перспективи перемоги київського режиму на полі бою - це абсурдно. І чим раніше київський режим для себе це усвідомить, тим скоріше відкриються якісь перспективи", - цинічно заявив Пєсков.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував колонку в The Economist. За його словами, ситуація на фронті зайшла в глухий кут, для виходу з якого необхідно зробити великий технологічний стрибок.

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