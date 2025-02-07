У Путіна прокоментували його майбутню зустріч з Трампом

У Кремлі применшують рівень підготовки до зустрічі російського та американського лідерів.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що наразі не було серйозних дискусій щодо можливої зустрічі Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа.

Про це пише CNN.

Пєсков у коментарі журналістам сказав, що "у них не було жодного початкового контакту, щоб обговорити, чи потрібна їм зустріч чи ні, і якщо потрібна, коли і як".

Висловлювання речника російського диктатора пролунали після того, як 4 лютого Трамп заявив, що США ведуть "конструктивні" переговори як з Москвою, так і з Києвом щодо війни в Україні.

"Не поспішайте", – додав Пєсков, сказавши, що прокоментує, "тільки-но ми отримаємо щось конкретне".

Нагадаємо, напередодні депутат Держдуми Росії Леонід Слуцький заявив, що ведеться попередня підготовка до зустрічі Путіна і Трампа, яка може відбутися у лютому-березні.

Російська влада 5 лютого вперше підтвердила, що між офіційними особами Вашингтона та Москви відбуваються дискусії щодо України. Того дня Пєсков заявив, що "контакти між окремими відомствами дійсно є, і останнім часом вони активізувалися". Детальнішої інформації він не озвучив.

До слова, 4 лютого під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу Трамп сказав: "Ми ведемо дуже хороші переговори, дуже конструктивні переговори щодо України". Він додав, що дискусії тривають як з російськими офіційними особами, так і з керівництвом України.