У Путіна прокоментували переговори України та США про мирний план

Росія не знає, який текст мирного плану щодо завершення війни було вироблено під час переговорів за участю представників України, США та Європи у Женеві 23 листопада.

Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, інформують засоби масової пропаганди РФ.

За словами Пєскова, Москва не отримувала жодної інформації про переговори за участю США, України та європейських країн у Женеві.

Він додав, що у Кремлі не знають, який текст плану було вироблено під час цих контактів.

«Ми поки що не отримували жодної інформації. Ми, зрозуміло, дуже уважно відстежуємо ті повідомлення ЗМІ, які рясно йшли в минулі кілька днів і з Женеви, зокрема. Але офіційно ми поки нічого не отримали», — сказав Пєсков.

Речник російського диктатора наголосив, що РФ не хоче вести обговорення плану США щодо України через ЗМІ, вважає це неможливим і некоректним.

Нагадаємо, 23 жовтня у Женеві українська та американська делегації обговорили пункти мирного плану, запропонованого Сполученими Штатами. За підсумками зустрічі Білий дім заявив, що представники держав розробили оновлену та вдосконалену мирну рамкову угоду. Учасники переговорів підтвердили значний прогрес в узгодженні позицій і домовилися, що майбутня мирна угода має повністю підтримувати суверенітет України, забезпечувати сталий і справедливий мир.

Як повідомляє «РБК-Україна», за підсумками переговорів у Женеві, делегації США та України досягли суттєвого прогресу, погодивши більшість положень мирного плану. Спірні моменти, включно з чисельністю ЗСУ, статусом Запорізької АЕС та форматом обміну полоненими, були скориговані. Однак найскладніші питання — територіальні та закріплення невступу до НАТО — обговорюватимуться безпосередньо президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом під час їхньої очікуваної зустрічі.