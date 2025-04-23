У Путіна прокоментували скасування зустрічі очільників МЗС у Лондоні

Володимир Путін. / © Associated Press

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В Російській Федерації висунули свою версію того, чому зустріч очільників МЗС у Лондоні щодо України не відбулася.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

З його слів, зустріч скасувалася, бо, мовляв, “сторонам не вдалося зблизити позиції з деяких питань”. Втім, з яких саме, Пєсков не уточнив.

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Речник “фюрера” РФ вкотре заявив, що Росія продовжує контакти зі США. Однак, з його слів, “діалогу з Європою та Україною немає”. Щодо “українського питання” - як Москва називає війну, то “конкретики поки що немає, ситуація рухлива, все швидко змінюється”, висловився Пєсков.

Більше деталей представник Кремля не повідомив. Бо, наголосив він, “нариси варіантів українського врегулювання не можуть бути публічними, інакше втратить свою ефективність”.

Як повідомлялося, цього тижня спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф знову поїде до РФ, щоб обговорити умови припинення вогню.

Дата публікації 10:51, 23.04.25 Кількість переглядів 44 Шановні, вам сказано "ні"! Загородній розніс заяви США про "російський Крим"