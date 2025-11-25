У Путіна прокоментували оновлений американський мирний план

Дмитро Пєсков / © Associated Press

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав ситуацію навколо американського мирного плану щодо України “інформаційною вакханалією”.

Слова прессекретаря Кремля приводять російські ЗМІ.

Пєсков також підкреслив, що будь-яку майбутню систему безпеки в Європі неможливо обговорювати без участі європейських держав. Він наголосив, що на певному етапі їхня присутність у перемовинах буде необхідною.

Водночас Кремль вважає американський мирний план “субстантивним”, тобто таким, що містить змістовні пропозиції, які Москва готова аналізувати.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати не залучають представників України до процесу передавання мирного плану щодо завершення війни представникам Росії.

Ми раніше інформували, що представник Кремля Юрій Ушаков заявив, що багато положень американського плану, з яким уже ознайомилася Москва, мають вигляд прийнятний для Росії.