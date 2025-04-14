У Путіна пригрозили ескалацією війни: що розгнівало Кремль

Володимир Путін.

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Кремль розкритикував майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца через його заяву про те, що Берлін може надати Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus.

Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков.

Заява Мерца неабияк налякала Москву. Прессекретар “фюрера” заявив: якщо ЗСУ отримають ці ракети, то, мовляв, це призведе до неминучої "ескалації".

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"Судячи з висловлювань пана Мерца, він є прихильником посилення позиції та прихильником різних кроків, які здатні й неминуче призведуть лише до подальшої ескалації ситуації довкола України", – сказав Пєсков.

З його слів, аналогічні позиції, Росія нібито бачить і в інших європейських столицях. Представник Кремля нахабно заявив, мовляв, там не прагнуть миру.

"На жаль, дійсно, європейські столиці не схильні до того, щоб шукати якісь шляхи виходу на мирні переговори, а скоріше, схильні до того, щоб і далі провокувати продовження війни", - наголосив Пєсков.

Нагадаємо, аналітики ISW назвали компроміси, на які у жодному разі не піде Кремль під час переговорів. Зокрема, Москва не хоче поступатися окупованими Росією територіями в Україні в межах будь-яких майбутніх мирних переговорів.

Дата публікації 14:48, 14.04.25 Кількість переглядів 15 Трамп — "це помилка", а Макрон і Стармер засудили РФ: як реагує світ на удар по Сумах