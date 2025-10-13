У Путіна пригрозили поганим кінцем через Tomahawk для України

Дмитро Пєсков та Володимир Путін / © Getty Images

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що постачання американських крилатих ракет Tomahawk Україні «може погано скінчитися».

Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

Пєсков сказав, що запуск ракет Tomahawk начебто вимагає участі фахівців США. Тож, за словами речника Кремля, постачання цих ракет Києву «справді може погано скінчитися».

Нагадаємо, можливість надання Україні ракет Tomahawk викликає у Москви занепокоєння, заявив напередодні Пєсков. Він назвав ці ракети «серйозною зброєю» з високою дальністю (як у без’ядерному, так і в ядерному виконанні), але водночас висловив упевненість, що вона «не зможе змінити стан справ на фронтах».

Як повідомив 12 жовтня президент США Дональд Трамп, він розглядає можливість попередити російського диктатора Володимира Путіна про потенційне постачання Україні Tomahawk, якщо не буде досягнуто врегулювання війни. Це питання, обговорене з президентом України Володимиром Зеленським, ще не має остаточного рішення.

13 жовтня Пєсков сказав, що телефонна розмова Путіна з Трампом відбудеться, тільки-но з’являться домовленості про це. Наразі ж чітких домовленостей немає.

До слова, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін розвіяв ілюзії, що ракети Tomahawk можуть швидко закінчити війну. За його словами, немає такої зброї, яка б радикально змінила перебіг бойових дій. Перемога залежить не від «казкових рішень», а від комплексу заходів.