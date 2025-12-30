У Путіна пригрозили відповіддю на "атаку" на держрезиденцію: заява Кремля

Вололимир Путін. / © Associated Press

У Кремлі цинічно заявили, мовляв, «знають — як, чим і коли відповідати» на нібито «атаку» України по держрезиденції диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це заявив речник «фюрер» Дмитро Пєсков.

“Росія зробить більш жорсткою переговорну позицію щодо України. Що саме — Кремль не повідомлятиме публічно”, - каже прессекретар господаря Кремля.

Він нахабно висловився, начебто «спроба Києва атакувати резиденцію» спрямована на зрив переговорного процесу.

Ба більше, зухвало висловився Пєсков, «атака» не лише проти Путіна, а нібито ще й проти президента США Дональда Трампа і його мирних зусиль. Втім, каже представник Кремля, ця подія «нездатна похитнути довірчий діалог між Путіним і Трампом».

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про нібито “атаку” на резиденцію Путіна у Новгородській області. З його слів, “об’єкти та час удару РФ у відповідь після атаки визначено».

Дональд Трамп, коментуючи звинувачення РФ про начебто цю “атаку” України, заявив, що був дуже розлючений через «напад». Він зізнався, що «був дуже злий», коли “фюрер” йому про це сказав. Коли очільникові Білого дому зауважили, що Київ стверджує, що нападу не було, він відповів: “Все може бути. Але Путін мені сказав, що було».

