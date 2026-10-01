У Путіна раптово дали задню після "ядерної" істерики через Калінінград: нова заява Кремля

Дмитро Пєсков / © Associated Press

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Попередження Росії про наслідки можливих спроб блокади Калінінграда — це не конфронтаційна заява.

Про це заявив представник Кремля Дмитро Пєсков, пишуть пропандисти.

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З його слів, «Калінінград є невід’ємною частиною РФ, тому країна буде забезпечувати його безпеку відповідно до свого законодавства».

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«Знаєте, ці згадані лист і публікації, напевно, не варто сприймати як конфронтаційні заяви. Швидше, давайте згадаємо мюнхенську промову Путіна, яку теж всі сприйняли, здебільшого сприйняли на Заході як відкриту промову про розмову, але вона такою не була. Навпаки, Путін відкрито говорив про бажання взаємодії, говорив про відкритість Росії для діалогу, але відзначав ті суперечності, що зростають, і ті передумови конфронтації, які він бачив», — сказав Пєсков журналістам.

Він зазначив, що ця заява була зроблена на тлі продовження процесу досить стрімкої мілітаризації Європи та європейських держав.

«Крім того, переважна більшість цих європейських держав бере безпосередню участь у війні в України, на боці України. Вони постачають їм своїх військових інструкторів, вони постачають і озброєння, і амуніцію, і боєприпаси. Зрозуміло, якщо ви берете участь у війні на чиємусь боці, це не може не мати наслідків», — додав він.

Путін погрожує НАТО ядерною зброєю — останні новини

Агентство Reuters повідомило, що НАТО отримало від Росії дипломатичне попередження про можливість застосування всього доступного арсеналу, включно з ядерною зброєю, якщо Альянс спробує ізолювати Калінінград. У НАТО заявили, що жодні навчання чи заходи Альянсу не становлять загрози для території РФ.

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Напередодні російські ядерні погрози пролунали ще й після британської телепрограми, де було змодельовано вигаданий сценарій війни РФ із НАТО. У ньому йшлося про удари у відповідь по Мурманську та Калінінграду, після чого Москва пригрозила ядерною зброєю.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не бачить безпосередньої загрози для своєї території після нових ядерних погроз Росії.

«Путін знає, що ніколи не зможе перемогти НАТО. Я не сприймаю це серйозно. Але, звісно, ми повинні відповісти й чітко дати зрозуміти, що НАТО — це оборонний альянс», — сказав генсек Альянсу.

Напередодні президент Латвії Едгар Рінкевич заявив, що на території країни може бути розміщена ядерна зброя, якщо НАТО ухвалить відповідне рішення і виникне така потреба.

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«У наших законах немає юридичних перешкод для розміщення ядерної зброї в Латвії», — сказав він.

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