У Путіна розповіли, що думають про ідею Зеленського стосовно референдуму щодо Донбасу

У Путіна розповіли, що думають про ідею Зеленського стосовно референдуму щодо Донбасу

Пєсков називає таку ініціативу внутрішнім питанням України.

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи заяву президента Зеленського про ймовірність референдуму щодо Донбасу, заявив, що це внутрішня справа України. Але у Кремлі зауважили, що їх цікавить формулювання.

З такою заявою виступив Дмитро Пєсков 13 грудня, пишуть росЗМІ.

"Проведення референдуму щодо Донбасу - це внутрішня справа України. Там, звичайно, цікаво б зрозуміти, як могло б бути сформульоване питання для цього референдуму", - сказав спікер Путіна.

Крім того, коментуючи ідею створення окремого формату прямих переговорів українського та російського президентів щодо Донбасу, Пєсков традиційно повторив звичну позицію Москви що, мовляв, РФ "не є учасницею конфлікту". Традиційно він закликав до діалогу з ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР", підтримуваних РФ.

Нагадаємо, під час інтерв'ю телеканалу "1+1" президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає проведення референдуму щодо Донбасу чи Криму, але питання не стоятиме виключно про статус окупованих територій.

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